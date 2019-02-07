Председатель ветеранской организации сотрудников себежской колонии посетил Белорусский фонд мира в Минске

14:00, 07 февраля 2019, ПАИ

Председатель организации ветеранов исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый бор, Себежский район) Андрей Зинин посетил Белорусский фонд мира в Минске. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, визит состоялся по приглашению фонда и Белорусского Союза суворовцев и кадет.

На встрече обсуждались вопросы заботы о ветеранах, формирования патриотизма в обществе, проведение ежегодных мероприятий в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, а также рассмотрели темы проведения маршей-акций памяти и скорби.

Кроме того, для гостей была проведена экскурсия по историческим местам города и местам боевой славы с возложением цветов к подножию мемориала воинам-афганцам.

Первый заместитель председателя правления фонда, заместитель председателя Белорусского Союза суворовцев и кадет Александр Чирко поделился своим опытом, наработками и материалами.

По решению руководства фонда и Совета ветеранов ИК-6 все подарки переданы в отдел культуры Себежского района.