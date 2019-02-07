0
15:10
Система здравоохранения Псковской области готова к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
14:42
Советник сити-менеджера Пскова объяснил суть проекта дизайн-кода города
13:56
«Новый заряд энергии» намерена получить Наталья Никифорова на форуме социальных НКО
13:19
Директор Госархива Псковской области встретился с президентом Австрии - потомком псковского губернатора
13:08
Достать из-под сгоревшего дома новорожденных щенков помогли зоозащитникам псковские спасатели
09:49
Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля
09:20
Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи
Еще новости
Общество

Достать из-под сгоревшего дома новорожденных щенков помогли зоозащитникам псковские спасатели

6 февраля псковские спасатели помогли зоощитникам извлечь из-под сгоревшего аварийного дома новорожденных щенков, сообщили Псковскому агентству информации в зоозащитной организации «Шанс».

Ловец «Шанса» Наталья Богданова производила отлов дикой собаки, за которой охотилась уже второй год в районе улицы Рельсовой. На этот раз собаку удалось поймать и, тем самым, закрыть еще одну проблемную точку города, где регулярно у дикой собаки появлялось потомство. Однако выяснилось, что до отлова собака успела ощениться, а логово устроила себе в узком лазе под аварийным сгоревшим домом.

«Лаз очень узкий, бревна держатся «на честном слове». Одно неверное движение - и человека, и щенков просто похоронит заживо. Один раз Наташа попробовала. Доска обвалилась, и мы решили больше не испытывать судьбу и обратиться к профессионалам», - рассказали в «Шансе».

На помощь пришли сотрудники Аварийно-спасательной службы Псковской области. Два часа длилась спасательная операция, и щенки были извлечены из логова. Из 10 щенков выжить смогли лишь пятеро, остальные замерзли.

Собака будет стерилизована и выпущена на прежнее место обитания по проекту «Отлов-стерлизация-возврат в среду», а щенки после вакцинации и осмотра будут пристраиваться в добрые руки по договору с АНЗО «Шанс». Щенкам из этого помета гарантирована бесплатная кастрация или стерилизация по достижении возраста. Желающим взять себе щенка можно связаться с «Шансом» по телефону: 610303.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Система здравоохранения Псковской области готова к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
07 февраля 2019
Система здравоохранения Псковской области готова к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Советник сити-менеджера Пскова объяснил суть проекта дизайн-кода города
07 февраля 2019
Советник сити-менеджера Пскова объяснил суть проекта дизайн-кода города
«Новый заряд энергии» намерена получить Наталья Никифорова на форуме социальных НКО
07 февраля 2019
«Новый заряд энергии» намерена получить Наталья Никифорова на форуме социальных НКО
Директор Госархива Псковской области встретился с президентом Австрии - потомком псковского губернатора
07 февраля 2019
Директор Госархива Псковской области встретился с президентом Австрии - потомком псковского губернатора
Достать из-под сгоревшего дома новорожденных щенков помогли зоозащитникам псковские спасатели
07 февраля 2019
Достать из-под сгоревшего дома новорожденных щенков помогли зоозащитникам псковские спасатели
Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля
07 февраля 2019
Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля
Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи
07 февраля 2019
Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи 1
Круглый стол «Российские ученые цивилисты» провели псковские курсанты
06 февраля 2019
Круглый стол «Российские ученые цивилисты» провели псковские курсанты

Идет загрузка...