Достать из-под сгоревшего дома новорожденных щенков помогли зоозащитникам псковские спасатели

13:08, 07 февраля 2019, ПАИ

6 февраля псковские спасатели помогли зоощитникам извлечь из-под сгоревшего аварийного дома новорожденных щенков, сообщили Псковскому агентству информации в зоозащитной организации «Шанс».

Ловец «Шанса» Наталья Богданова производила отлов дикой собаки, за которой охотилась уже второй год в районе улицы Рельсовой. На этот раз собаку удалось поймать и, тем самым, закрыть еще одну проблемную точку города, где регулярно у дикой собаки появлялось потомство. Однако выяснилось, что до отлова собака успела ощениться, а логово устроила себе в узком лазе под аварийным сгоревшим домом.

«Лаз очень узкий, бревна держатся «на честном слове». Одно неверное движение - и человека, и щенков просто похоронит заживо. Один раз Наташа попробовала. Доска обвалилась, и мы решили больше не испытывать судьбу и обратиться к профессионалам», - рассказали в «Шансе».

На помощь пришли сотрудники Аварийно-спасательной службы Псковской области. Два часа длилась спасательная операция, и щенки были извлечены из логова. Из 10 щенков выжить смогли лишь пятеро, остальные замерзли.

Собака будет стерилизована и выпущена на прежнее место обитания по проекту «Отлов-стерлизация-возврат в среду», а щенки после вакцинации и осмотра будут пристраиваться в добрые руки по договору с АНЗО «Шанс». Щенкам из этого помета гарантирована бесплатная кастрация или стерилизация по достижении возраста. Желающим взять себе щенка можно связаться с «Шансом» по телефону: 610303.