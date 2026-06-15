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Общество

До +20 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области сегодня

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 15 июня. Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Во второй половине дня в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха по области составит от +15 до +20 градусов.

Будет дуть южный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

Ранее синоптики дали прогноз на предстоящую неделю, погодой будет управлять атлантический циклон.

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