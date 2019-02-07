Газовики провели уроки газовой безопасности в школах Пскова

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели серию уроков по безопасному использованию газа в быту среди школьников четвертых классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Занятия прошли в школах № 2, 8, 18 и в школе № 20. Сотрудники газораспределительной организации рассказали школьникам о том, где используется газ, какие имеет свойства и чем опасен. Особое внимание уделили вопросам безопасности при использовании газа в быту и какие действия необходимо предпринимать при утечке газа, при внезапном отключении газоснабжения.

«Во время уроков мы стремимся научить как можно больше детей правильному и безопасному обращению с газом в быту. Подобные уроки силами сотрудников компании мы хотим проводить не только во Пскове, но и по всей области. Уверена, что, проводя подобные занятия, мы сможем вырастить грамотных потребителей, которые всегда будут следовать правилам азбуки газовой безопасности», — отметила главный инженер «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.