Ирландское танцевальное шоу Dance of the Celts состоится в Пскове 21 марта

13:38, 07 февраля 2019, ПАИ

21 марта в 19:00 в концертном зале Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) в Пскове состоится премьера ирландского танцевального шоу Dance of the Celts - зажигательные кельтские ритмы, живая музыка и ирландский степ. Об этом Псковскому агентству информации сообщил постановщик и хореограф шоу — руководитель и солист ансамбля «Шемрок», лауреат премии Министерства культуры Санкт-Петербурга в номинации «лучший хореограф 2016 год» Алексей Морозов.

В шоу примут участие ирландские танцоры школы-студии «Шемрок», фолк-группа Celtic city traditional и ансамбль шотландского танца Schiehallion.

По словам Алексея Морозова, шоу Dance of the Celts готовилось более года и объединяет 15-летний опыт и лучшие авторские постановки ансамбля. Школа-студия и ансамбль «Шемрок» прошел путь от любительской студии энтузиастов до профессионального ансамбля и школы с многолетними традициями. Алексей Морозов и его ученики обучались под руководством звезд знаменитого ирландского шоу Riverdance Брэндона де Галли и Колина Данна. Кроме того, солисты «Шемрок» сотрудничали с легендой ирландского танца Майкла Флетли в постановке шоу Lord of the Dance 3D, которое транслировалось в кинотеатрах всего мира.