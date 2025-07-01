Генпродюсер фестиваля «Западные ворота»: Мы намерены и дальше продвигать свои культурные ценности

16:46, 01 июля 2025, ПАИ

О намерении и дальше продвигать культурные ценности России заявил генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 июля.

«Для России Псковская земля всегда была западными воротами. И как у самой Руси, у неё очень богатая история. Это место, где соединялись культуры. И даже сейчас, когда некоторые страны Запада пытаются себя огородить от России, это не значит, что мы перестанем продвигать свои культурные ценности», – отметил гость студии.

Эдуард Пичугин также подчеркнул, что для кинематографа нет никаких запретов. «Киностудиям никто не запрещал работать с Россией, иногда это было их собственное желание. И точно так же российской киноиндустрии запретов не поступало», – резюмировал он.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. С программой на 4 июля также можно ознакомиться здесь, на 5 июля – здесь и на 6 июля – здесь.