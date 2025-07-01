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Общество

Эдуард Пичугин рассказал о новом конкурсе кинофестиваля «Западные ворота»

Новый конкурс документального кино появился на Международном кинофестивале «Западные ворота», рассказал генеральный продюсер фестиваля Эдуард Пичугин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 июля.

Эдуард Пичугин. Фото: ПАИ

Он добавился к ещё двум конкурсам – полнометражных картин и короткометражного кино. «Кинофестиваль обрастает своими традициями, и мы их поддерживаем. Дальше можно расти только по количеству дней, чтобы дать больше возможностей увидеть фильмы», – отметил гость студии.

Эдуард Пичугин также подчеркнул, что есть несколько идей, которые планируется провести экспериментально ближе к завершению мероприятия.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. С программой на 4 июля также можно ознакомиться здесь, на 5 июля – здесь и на 6 июля – здесь.

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