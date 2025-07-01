Как поменялся образ России в кино, рассказал Эдуард Пичугин

17:41, 01 июля 2025, ПАИ

Как изменился с годами образ России в кино, рассказал генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 июля.

«Если сравнивать с тем, что было 35–40 лет назад, то можно привести в пример такой фильм, как «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером в роли милиционера, и, конечно же, такого сейчас уже нет. Русских в ушанках с медведями на привязи уже не показывают. Иногда наши актёры снимаются в серьёзных голливудских фильмах и там играют русскую мафию, но в целом такие образы пытаются показать более-менее адекватно и они не сильно режут глаз», – отметил гость студии.

При этом в азиатских фильмах, по его словам, русских практически нет, так как азиатская культура больше нацелена на себя и самодостаточна в этом плане.

Эдуард Пичугин также подчеркнул, что сейчас к России и к русской культуре пытаются относиться спокойно. «Не скажу, что очень уважительно, но всё же», – добавил кинопродюсер.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. С программой на 4 июля также можно ознакомиться здесь, на 5 июля – здесь и на 6 июля – здесь.