Выставка в честь 100-летия Алексея Аникеенка открылась в Пскове

19:23, 01 июля 2025, ПАИ

Выставка «Золотая палитра», приуроченная к 100-летию художника-нонконформиста Алексея Аникеенка, открылась в цоколе Картинной галереи Псковского музея-заповедника сегодня, 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Это тот случай, когда можно сказать: «И дольше века длится жизнь!», хоть и Алексей Аникеенок прожил до обидного мало. И последние 10 лет жизни Алексея Авдеевича были связаны с Псковом. Музейное собрание его произведений было довольно приличным – около 40 работ. После его смерти мы получили из Петербургского института ядерной физики из Гатчины еще 100 работ. И мы сейчас счастливые обладатели самой крупной коллекции. Аникеенок – человек своего поколения: война, фронт, ранение, безотцовщина. Но если Господь поцеловал человека, то человек найдёт способ остаться в бессмертии. Сегодня мы имеем возможность увидеть часть этой совершенно невероятной палитры», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В выставочном зале Картинной галереи представлено 37 живописных работ, созданных в период с 1955 по 1978 годы, отражающих эволюцию творческого метода художника. Его путь начался с реалистических полотен Фешинской школы Казанского училища, включая такие работы, как «Серый день» и «Зима в порту». Эти картины демонстрируют его мастерство, полученное в училище. Однако после поездки на академическую дачу в 1960 году художник кардинально изменил свою стилистику, что видно в «Автопортрете. На академической даче», где появляются яркие цвета и выразительные формы, свидетельствующие о переходе к эстетике европейского искусства начала XX века.

«Отдельным столпом стоят пейзажные работы мастера. Они созвучны с методами постимпрессионистов, в частности, с живописью Винсента ван Гога. Аникеенок, вдохновившись способом передачи действительности, вбирает в себя солнечный колорит, пишет вихреобразными мазками, создаёт как бы декоративную форму полотна, придавая ему фактурность. Но в каждой пейзажной работе есть свойственная Аникеенку ностальгия», – отметили в музее.

Выставку работ художника можно увидеть в Картиной галерее Псковского музей-заповедника с 2 июля по 10 августа 2025 года.

Псковский музей-заповедник хранит более 140 картин Алексея Аникеенка, и эта коллекция является крупнейшим собранием работ художника в России, уточнили сотрудники музея.