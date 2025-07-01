Кинопродюсер Эдуард Пичугин стал гостем «Серебряного дождя». Главное

18:42, 01 июля 2025, ПАИ

Генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 июля.

Главное из эфира: