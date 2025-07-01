Кинопродюсер Эдуард Пичугин стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 июля.
Главное из эфира:
- для фестиваля подобрали порядка 100 картин. Это как полный метр, так и короткометражные работы: «Мы выбирали самое лучшее»;
- все фильмы будут показаны бесплатно;
- на «Западных воротах» в этом году три конкурса: международный конкурс полного метра, короткометражных картин и документального кино;
- в жюри кинофестиваля представлен большой продюсерский состав. Возглавляет его российский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер Ренат Давлетьяров. Он также является президентом Гильдии продюсеров России;
- по традиции пройдёт конкурс индивидуальных работ, где псковичи смогут представить свои работы;
- «Кинофестиваль обрастает своими традициями, и мы их поддерживаем. Дальше можно расти только по количеству дней, чтобы дать больше возможностей увидеть фильмы», – подчеркнул кинопродюсер;
- «Для России Псковская земля всегда была западными воротами. И как у самой Руси, у неё очень богатая история. Это место, где соединялись культуры. И даже сейчас, когда некоторые страны Запада пытаются себя огородить от России, это не значит, что мы перестанем продвигать свои культурные ценности», – отметил Эдуард Пичугин;
- о том, как изменился образ России в кино: «Если сравнивать с тем, что было 35-40 лет назад, то можно привести в пример такой фильм, как «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером в роли милиционера и, конечно же, такого сейчас уже нет. Русских в ушанках с медведями на привязи уже не показывают».
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