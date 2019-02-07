Более 150 соискателей посетили ярмарку вакансий в Пскове

13:35, 07 февраля 2019, ПАИ

154 соискателя – 73 мужчины и 81 женщина – посетили 6 февраля ярмарку вакансий в Отделении центра занятости населения по Пскову и Псковскому району, сообщили Псковскому агентству информации в Комитете по труду и занятости Псковской области. Из их числа ярмарку посетили 1 инвалид, 3 граждан предпенсионного возраста и 14 соискателей пенсионного возраста. Представители работодателей провели собеседования со всеми сосикателями, подчеркнули в Комитете.

В мероприятии приняли участие ООО «Евро-Керамика», ООО «Дженерал Трейд», Псковская таможня, ООО ПХМК «Карельский гранит Псков», ООО «Смартер Про», Псковский почтамт – УФПС Псковской области, ООО «Авентин-Псков. Центр недвижимости» и ООО СРП «Макдоналдс».

Работодатели заявили 46 вакантных рабочих мест: наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического регулирования и управления, обжигальщик изделий строительной керамики, слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ, станочник деревообрабатывающего оборудования, член бригады ресторана, почтальон, оператор связи, инспектора таможенной службы и другие.

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе Пскове и Псковском районе Алексей Еремин разъяснил 20 гражданам изменения в пенсионном законодательстве, а также порядки выплаты пенсии, формирования и расчета страховой пенсии по старости, об управлении средствами пенсионных накоплений и другие.

Специалисты Отделения довели до присутствующих на ярмарке представителей работодателей информацию о реализуемых Службой занятости мероприятиях.

Отмечается, что работодателям предложено при поиске работников активно использовать возможности портала «Работа в России».