0
21:04
В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники псковской Академии ФСИН
20:40
Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы
19:46
Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым
18:05
Андрей Царев о конкурсе «Лидер года»: Мы рассчитываем, что в нем примут участие молодые люди со здоровыми амбициями
17:50
Подготовку волонтеров для помощи населению в подключении цифрового ТВ начала #Команда2018
16:20
Николай Груздов о форуме НКО: Когда власти работают с некоммерческими организациями - это всегда приятно
15:10
Система здравоохранения Псковской области готова к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Еще новости
Общество

Кадастровую стоимость 107 земельных участков уменьшила комиссия при псковском Росреестре

В январе комиссия при Управлении Росреестра по Псковской области рассмотрела 61 заявление о снижении кадастровой стоимости 115 земельных участков и приняла решения о снижении ранее установленной общей кадастровой стоимости 107 земельных участков на 732,65 млн рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по восьми заявлениям вынесен отказ в рассмотрении в связи с несоответствием отчетов об оценке требованиям действующего законодательства.

В псковском Росреестре напомнили, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. В случае несогласия с оценкой оспорить эти результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники псковской Академии ФСИН
07 февраля 2019
В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники псковской Академии ФСИН
Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы
07 февраля 2019
Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы
Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым
07 февраля 2019
Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым
Андрей Царев о конкурсе «Лидер года»: Мы рассчитываем, что в нем примут участие молодые люди со здоровыми амбициями
07 февраля 2019
Андрей Царев о конкурсе «Лидер года»: Мы рассчитываем, что в нем примут участие молодые люди со здоровыми амбициями
Подготовку волонтеров для помощи населению в подключении цифрового ТВ начала #Команда2018
07 февраля 2019
Подготовку волонтеров для помощи населению в подключении цифрового ТВ начала #Команда2018 1
Николай Груздов о форуме НКО: Когда власти работают с некоммерческими организациями - это всегда приятно
07 февраля 2019
Николай Груздов о форуме НКО: Когда власти работают с некоммерческими организациями - это всегда приятно
Система здравоохранения Псковской области готова к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
07 февраля 2019
Система здравоохранения Псковской области готова к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Советник сити-менеджера Пскова объяснил суть проекта дизайн-кода города
07 февраля 2019
Советник сити-менеджера Пскова объяснил суть проекта дизайн-кода города 2

Идет загрузка...