Кадастровую стоимость 107 земельных участков уменьшила комиссия при псковском Росреестре

19:30, 07 февраля 2019, ПАИ

В январе комиссия при Управлении Росреестра по Псковской области рассмотрела 61 заявление о снижении кадастровой стоимости 115 земельных участков и приняла решения о снижении ранее установленной общей кадастровой стоимости 107 земельных участков на 732,65 млн рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по восьми заявлениям вынесен отказ в рассмотрении в связи с несоответствием отчетов об оценке требованиям действующего законодательства.

В псковском Росреестре напомнили, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. В случае несогласия с оценкой оспорить эти результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России.