0
15:10
Система здравоохранения Псковской области готова к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
14:42
Советник сити-менеджера Пскова объяснил суть проекта дизайн-кода города
13:56
«Новый заряд энергии» намерена получить Наталья Никифорова на форуме социальных НКО
13:19
Директор Госархива Псковской области встретился с президентом Австрии - потомком псковского губернатора
13:08
Достать из-под сгоревшего дома новорожденных щенков помогли зоозащитникам псковские спасатели
09:49
Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля
09:20
Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи
Еще новости
Общество

Жители псковских микрорайонов Овсище и Алмазово попросили возобновить работу участкового пункта полиции

Жители пригородного района Пскова – Овсище (12-й округ) и Алмазово (ДЭУ) направили главе города Ивану Цецерскому, депутату Псковского областного Собрания Владимиру Яникову и депутату Псковской городской Думы Григорию Стороненкову коллективное обращение с просьбой возобновить работу участкового пункта полиции на улице Алехина, дом 5, сообщается на сайте «Новости Овсище».

В свою очередь депутат по округу № 12 Псковской городской Думы Григорий Стороненков направил обращение в адрес начальника УМВД по Псковской области Юрия Инстранкина с просьбой о возобновлении работы этого участкового пункта полиции и ежеквартальных публичных отчетов участкового уполномоченного полиции.

Фото "Новости Овсище"

Депутат также напомнил о намерении УМВД по городу Пскову организовать на базе пункта, который не работает уже 1,5 года, штаб народной дружины. «Я лично на сессии Псковской городской Думы просил начальника УМВД по городу Пскову Сергея Сурина вновь открыть участковый пункт полиции и организовать прием граждан. Однако, пункт по-прежнему закрыт и не используется. Хотя гражданам он необходим», - говорится в обращении Григория Стороненкова.

В письме акцентировано внимание на том, что в настоящее время участковый уполномоченный полиции не проводит встречи с гражданами, а жители не имеют к нему шаговой доступности.

Отмечается, что с аналогичной жалобой обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову житель Овсище Юрий Груздев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Система здравоохранения Псковской области готова к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
07 февраля 2019
Система здравоохранения Псковской области готова к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Советник сити-менеджера Пскова объяснил суть проекта дизайн-кода города
07 февраля 2019
Советник сити-менеджера Пскова объяснил суть проекта дизайн-кода города
«Новый заряд энергии» намерена получить Наталья Никифорова на форуме социальных НКО
07 февраля 2019
«Новый заряд энергии» намерена получить Наталья Никифорова на форуме социальных НКО
Директор Госархива Псковской области встретился с президентом Австрии - потомком псковского губернатора
07 февраля 2019
Директор Госархива Псковской области встретился с президентом Австрии - потомком псковского губернатора
Достать из-под сгоревшего дома новорожденных щенков помогли зоозащитникам псковские спасатели
07 февраля 2019
Достать из-под сгоревшего дома новорожденных щенков помогли зоозащитникам псковские спасатели
Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля
07 февраля 2019
Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля
Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи
07 февраля 2019
Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи 1
Круглый стол «Российские ученые цивилисты» провели псковские курсанты
06 февраля 2019
Круглый стол «Российские ученые цивилисты» провели псковские курсанты

Идет загрузка...