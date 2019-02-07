Жители псковских микрорайонов Овсище и Алмазово попросили возобновить работу участкового пункта полиции

14:10, 07 февраля 2019, ПАИ

Жители пригородного района Пскова – Овсище (12-й округ) и Алмазово (ДЭУ) направили главе города Ивану Цецерскому, депутату Псковского областного Собрания Владимиру Яникову и депутату Псковской городской Думы Григорию Стороненкову коллективное обращение с просьбой возобновить работу участкового пункта полиции на улице Алехина, дом 5, сообщается на сайте «Новости Овсище».

В свою очередь депутат по округу № 12 Псковской городской Думы Григорий Стороненков направил обращение в адрес начальника УМВД по Псковской области Юрия Инстранкина с просьбой о возобновлении работы этого участкового пункта полиции и ежеквартальных публичных отчетов участкового уполномоченного полиции.

Депутат также напомнил о намерении УМВД по городу Пскову организовать на базе пункта, который не работает уже 1,5 года, штаб народной дружины. «Я лично на сессии Псковской городской Думы просил начальника УМВД по городу Пскову Сергея Сурина вновь открыть участковый пункт полиции и организовать прием граждан. Однако, пункт по-прежнему закрыт и не используется. Хотя гражданам он необходим», - говорится в обращении Григория Стороненкова.

В письме акцентировано внимание на том, что в настоящее время участковый уполномоченный полиции не проводит встречи с гражданами, а жители не имеют к нему шаговой доступности.

Отмечается, что с аналогичной жалобой обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову житель Овсище Юрий Груздев.