На Северо-Западе дан старт III Межрегиональному конкурсу сочинений «Я – гражданин России!»

16:50, 07 февраля 2019, ПАИ

На Северо-Западе дан старт III Межрегиональному конкурсу сочинений «Я – гражданин России!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в оргкомитете конкурса.

По поручению полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, состоялось совещание по вопросу организации и проведения III Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». Организационный комитет Конкурса в составе всех 11 регионов округа обсудил концепцию и утвердил календарный план, дав старт работе по проекту. Участие в работе совещания от Псковской области приняла первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

В 2019 году конкурс будет проводиться в третий раз и станет ещё одним шагом в деле воспитания гражданской позиции у школьников, их приобщению к идеалам гражданственности и патриотизма. По предложению Александра Гуцана, школьники и студенты СПО поделятся своими мыслями и взглядами на гражданственность и патриотизм через призму крупнейших событий истории России и истории своей семьи.

«Мы традиционно не ограничиваем творческий подход школьника в рамках конкурса. Но в 2019 году наша страна отмечает несколько крупных юбилеев. И одной из центральных тем сочинений может стать 75-тилетие со дня полного снятия вражеской блокады Ленинграда и начало уверенного освобождения Европы от немецко-фашистских захватчиков. Борьбу ради спасения не сдавшихся врагу жителей блокадного города вели не только ленинградцы, но десятки и сотни тысяч жителей Северо-Запада и всей России. Для города и помощи фронту было сделано невероятное – построена ледовая трасса через Ладогу, ставшая единственной транспортной артерией, обеспечившей снабжение Ленинграда, и называемая уже в то время «Дорогой жизни». Город и битва за него стали символом величайшего мужества, силы духа, патриотизма и гражданственности», – прокомментировал помощник полномочного представителя Евгений Карпичев.

Он также акцентировал внимание, что конкурс поддержан не только на уровне аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и высшими должностными лицами регионов, но, в первую очередь, инициатива его проведения исходит от самой школы.

«Важно, что участие в конкурсе – это, прежде всего, запрос педагогического сообщества, а не некая насаждаемая административными методами повинность. Об этом нам говорят сочинения детей, поступившие на проверку экспертной комиссии (а за два года их число превысило полмиллиона). Это очень искренние, честные работы, каждое слово в которых пропущено через детское сердце, соотнесено пусть еще небольшим, но все-таки собственным жизненным опытом. Это означает только одно: проект стал значимым общественным явлением межрегионального масштаба, в рамках которого не только взрослые делятся своими знаниями и опытом с детьми, но и дети – с взрослыми. Мы рассчитываем, что в 2019 году в доверительный диалог о гражданственности и патриотизме вступят по-настоящему заинтересованные в построении гражданского общества России школьники 7–11 классов и студентов СПО Северо-Запада», – сказал помощник полномочного представителя главы государства в СЗФО Евгений Карпичев.

По предложению Министерства просвещения Российской Федерации, был выпущен сборник работ лауреатов Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» за 2018 год. В него вошли 47 лучших работ. Сборник вышел ограниченным тиражом. В ближайшее время он будет направлен по почте по одному экземпляру каждому лауреату Конкурса и его педагогу-наставнику. Электронный макет сборника также будет размещен в общем доступе на сайте оператора межрегионального проекта.

Напомним, что лауреатами конкурса в 2018 году от Псковской области стали:

- в возрастной категории 7-8 классы: Виктория Павлова, 8 класс, Опочка, Центр образования Опочецкого района;

- в возрастной категории 9-10 классы: Екатерина Афанасьева, 10 класс. Островский район, СШ № 7 им. В.Н. Пушкарева;

- в возрастной категории 11 классы: Мария Петрова, СШ № 1» муниципального образования «Островский район»;

- в возрастной категории СПО: Смирнова Юлия, Великолукский политехнический колледж.

Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!» состоится на территории Северо-Западного федерального округа третий раз. Участие в нем для учащихся и педагогов – это не только возможность проявить свои таланты, но и получить их заслуженное признание на высоком уровне. Инициатива проведения конкурса была выдвинута Петербургом и другими регионами в 2017 году и получила активную поддержку аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Решением Оргкомитета Конкурс в 2019 году оператором проекта вновь определено АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад». Планируется, что генеральным партнером проекта, по уже сложившейся традиции, выступит ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»; информационную поддержку Конкурса на всех этапах его реализации окажет ГТРК «Санкт-Петербург».