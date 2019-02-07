Сотрудники Института русского языка проведут литературные и культурные мероприятия в «Михайловском»

15:48, 07 февраля 2019, ПАИ

С 8 по 12 февраля в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» будет находится делегация из Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина (Москва). Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в рабочей программе этого визита есть ряд событий, которые будут интересны для всех, кто интересуется литературой и отечественной культурой.

Все желающие 8 февраля могут свободно посетить круглый стол, в рамках которого пройдёт не только презентация учебного и научного заведения, занимающего проблемами преподавания русского языка как иностранного, но и «Литературная гостиная» на тему «Феномен «Евгения Онегина»: о чём молчит роман» (ведущая — доктор филологических наук Эльмира Афанасьева). Начало встречи, которую проведут в НКЦ музея-заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) в 15.30.

9 февраля сотрудники Института русского языка планируют дать мастер-класс «Усадебный миф в творчестве А. С. Пушкина» (ведущая — Эльмира Афанасьева), а также приглашают всех желающих на виртуальную экскурсию «Москва Татьяны Лариной. Отражение реалий Москвы XIX века в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (ведущий — кандидат филологических наук Александр Пашков). Начало в 10:00.

Музейщики «Михайловского» в свою очередь приготовили для столичных гостей специальные экскурсии по постоянным и временным экспозициям, работающим сейчас в заповеднике, добавила Лидия Токарева.