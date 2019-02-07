Сити-менеджер Пскова призвал горожан активнее участвовать в обсуждении новых правил благоустройства и дизайн-кода города

14:27, 07 февраля 2019, ПАИ

«Мы хотим, чтобы наш город менялся», — заявил сити-менеджер Пскова Александр Братчиков сегодня, 7 февраля, в ходе пресс-конференции, посвященной проекту новых правил благоустройства и озеленения областного центра с концептом дизайн-кода уличных вывесок, который был обнародован в начале 2019 года для общественного обсуждения.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава администрации Пскова подчеркнул, что власти рассчитывают на активное участие жителей в обсуждении предложенных проектов: любой желающий может написать свои пожелания к документам перед вынесением их на рассмотрение городской Думой.

Александр Братчиков подчеркнул, что важной задачей разработчиков документов являлось упорядочение правил размещения рекламных конструкций, так как сейчас юридически не разграничиваются понятия собственно рекламных конструкций и вывесок. По словам главы администрации города, жители Пскова больше всего недовольны именно качеством рекламы на фасадах зданий.

Также он добавил, что сейчас разрабатывается проект озеленения города.

Сити-менеджер сказал, что еще одним из поводов разработки новых правил благоустройства стало недовольство городских властей тем, как производится замена и ремонт подземных инженерных коммуникаций.

В свою очередь советник сити-менеджера Павел Волков напомнил, что общественное обсуждение документов продлится до 28 февраля. Пока в адрес городских властей поступили лишь 2 комментария — от одного из жителей и от областного комитета по охране памятников.

«Все в комментариях [в социальных сетях] высказывают своё мнение, но лично не решаются [отправить четко сформулированные предложения муниципальным властям]. Хотелось бы чтобы это был бы общий документ, чтобы мы вместе поработали», — заметил по этому поводу Братчиков.