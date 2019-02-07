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Общество

В Пскове планируют создать сайт для общественного контроля за качеством уборки улиц

Муниципальные власти Пскова планируют создать сайт для обеспечения общественного контроля за качеством уборки улиц. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил сити-менеджер областного центра Александр Братчиков в ходе пресс-конференции, посвященный обсуждений проекта новых городских правил благоустройства.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава городской администрации сказал, что граждане смогут на сайте выкладывать фотографии, демонстрирующие некачественную уборку, и оставлять свои жалобы и комментарии.

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