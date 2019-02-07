Александр Братчиков: Машины по вывозу мусора будут фотографировать на свалках

14:48, 07 февраля 2019, ПАИ

Администрация города Пскова и ПАО «Мегафон» занимаются реализацией проекта по фотографированию транспортных средств, перевозящих отходы, при въезде на свалки для автоматического формирования отчёта, заявил глава городской администрации Александр Братчиков в ходе пресс-конференции 7 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в таком случае не нужно будет проводить много времени за заполнением документов, что упростит работу.