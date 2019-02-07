Система здравоохранения Псковской области готова к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ

15:10, 07 февраля 2019, ПАИ

Совещание с участием главных врачей медицинских учреждений Псковской области и заместителей глав районов по социальным вопросам в режиме видеоконференцсвязи провела сегодня, 7 февраля, первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на совещании обсуждалась ситуация с заболеваемостью населения области гриппом и ОРВИ.

Участники мероприятия обсудили совместные действия на региональном и муниципальном уровнях и меры по недопущению массового распространения заболевания. «Необходимо четко скоординировать нашу работу, чтобы минимизировать возможные риски и негативные последствия. Для этого у нас есть все предпосылки: 45 % населения региона или 286 тысяч человек привито от гриппа и надежно защищены от этого заболевания, эпидемический порог в регионе превышен незначительно. Наша задача — проводить активную профилактическую работу среди населения, информировать граждан о мерах защиты», — сказала первый вице-губернатор.

В свою очередь руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач Александр Нестерук подчеркнул, что в регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, характерный для многих субъектов Российской Федерации. Так, на начало текущей недели эпидемический порог превышен в 43 регионах России на 10-12 %. В Псковской области этот показатель равен 20 %. Он также добавил, что выявленные вирусы гриппа соответствуют вакцинальным штаммам, а это значит, что привитые граждане имеют надежную защиту от гриппа.

В качестве профилактики заболеваемости Александр Нестерук призвал руководителей учреждений чаще проветривать помещения, обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами, а воздух — ультрафиолетом, ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Он напомнил, что решение о приостановлении деятельности учебных учреждений принимают их руководители, исходя из посещаемости. В случае, если в школу или детский сад не ходят по болезни более 20% детей, они должны быть закрыты. В настоящее время карантин объявлен в 8 школах и 18 группах в детских садах Псковской области.

И. о. председателя Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в свою очередь отметила, что система здравоохранения готова к возможному пику заболеваемости: медицинские организации обеспечены полным набором дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов, а также необходимым медицинским оборудованием, в учреждениях введен масочный режим. Обращаясь к коллегам, руководитель ведомства попросила особое внимание уделить непривитым пациентам, беременным женщинам, малолетним детям и пожилым гражданам, чтобы в случае заболевания предупредить возможные осложнения.

В заключение Вера Емельянова подчеркнула, что областные власти проводят ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации: уровень заболеваемости, наличие лекарственных препаратов в аптеках и другие вопросы находятся на постоянном контроле администрации региона. Кроме того, организована горячая линия для жителей Псковской области. В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области на вопросы граждан ответят по телефонам: 8 (8112) 664279, 8 (8112) 664729. В Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области — по телефону 8 (8112) 662981.