Фотографии и видеозаписи «народных инспекторов» станут поводом для наказания нарушителей ПДД

15:04, 07 февраля 2019, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении проект закона «о народных инспекторах», которые смогут фиксировать нарушение ПДД на российских дорогах, сообщает ТАСС.

Целью законопроекта является создание условий для реализации общественного запроса на участие граждан в обеспечении безопасности дорожного движения в России, снижения смертности и травматизма на дорогах, укрепления доверия к органам внутренних дел (полиции), поясняют разработчики. «В этой связи предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающие возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола в случае их фиксации гражданами с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения», - говорится в сопроводительных документах.

В список таких правонарушений, согласно законопроекту, попадают проезд на красный сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил остановки или стоянки автомобилей.

При этом народные инспекторы должны быть зарегистрированы в специальной федеральной государственной информационной системе, а порядок создания и функционирования необходимого программного обеспечения будет определяться правительством РФ.

Подобная практика широко применяется за рубежом, указывают авторы. «В России участие граждан в выявлении и фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения апробировано в двух субъектах РФ - в городе Москве и Республике Татарстан. Граждане РФ достаточно активно направляют в полицию и в другие инстанции свои фото- и видеоматериалы по фактам рассматриваемых правонарушений», - отмечается в пояснительной записке.