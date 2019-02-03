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Спорт

Региональные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» пройдут в Псковской области в феврале

Региональные соревнования среди команд общеобразовательных учреждений по волейболу «Серебряный мяч» пройдут в Псковской области в феврале. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки региона, мероприятие проводится в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу».

На первом этапе запланированы соревнованиях для определения сборной команды школы, на втором – состязания среди общеобразовательных учреждений в городских (муниципальных) образованиях, они завершатся до 17 февраля.

Областные финальные соревнования состоятся 22-24 февраля в Пскове в спортивной школе по плаванию «Барс». Игры среди девушек пройдут 22 февраля, среди юношей – 23 февраля.

Лучшие команды получат дипломы и кубки Комитета по спорту Псковской области, игроки – грамоты и медали. Отличившимся игрокам будут вручены призы.

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