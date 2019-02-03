Региональные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» пройдут в Псковской области в феврале
Региональные соревнования среди команд общеобразовательных учреждений по волейболу «Серебряный мяч» пройдут в Псковской области в феврале. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки региона, мероприятие проводится в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу».
На первом этапе запланированы соревнованиях для определения сборной команды школы, на втором – состязания среди общеобразовательных учреждений в городских (муниципальных) образованиях, они завершатся до 17 февраля.
Областные финальные соревнования состоятся 22-24 февраля в Пскове в спортивной школе по плаванию «Барс». Игры среди девушек пройдут 22 февраля, среди юношей – 23 февраля.
Лучшие команды получат дипломы и кубки Комитета по спорту Псковской области, игроки – грамоты и медали. Отличившимся игрокам будут вручены призы.