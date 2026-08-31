Псковский боксёр Иванов вышел в четвертьфинал чемпионата России в укороченном бою из-за травмы

10:22, 31 августа 2026, ПАИ

Псковский боксёр Вадим Иванов вышел в четвертьфинал чемпионата России, который проходит в Саранске. В 1/8 финала его бой с Иваном Коскиным из Хабаровского края был остановлен досрочно из-за травмы, полученной в результате случайного столкновения головами. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

К моменту остановки бойцы провели два раунда. У Иванова образовалась гематома на лбу. Судьи единогласным решением отдали победу псковскому спортсмену, зафиксировав его преимущество в проведённых раундах.

В четвертьфинале Вадим Иванов встретится с чемпионом Европы, двукратным чемпионом России Тарханом Идиговым. Бой состоится 1 сентября.

Чемпионат России по боксу проходит в Саранске с 27 августа по 4 сентября. В соревнованиях участвуют более 300 боксёров из 60 регионов страны. Вадим Иванов выступает под руководством тренеров Вадима Голика и Игоря Зуева.

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