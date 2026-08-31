Несмотря на травму, псковский боксёр Кулаков вышел в четвертьфинал чемпионата России

10:08, 31 августа 2026, ПАИ

Псковский боксёр Артур Кулаков вышел в четвертьфинал чемпионата России, который проходит в Саранске. В 1/8 финала он победил Алексея Денисова из Забайкальского края единогласным решением судей. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Бой завершился досрочно: в первом раунде соперники случайно столкнулись головами, и Кулаков получил рассечение над правой бровью. После осмотра врачом поединок был остановлен. Судьи приняли решение в пользу псковского спортсмена, который до этого момента имел явное преимущество.

В четвертьфинале Артур Кулаков встретится с действующим чемпионом России, трёхкратным победителем этих соревнований Евгением Коолем. Бой станет принципиальным: в апреле Кооль судейским решением победил Кулакова на Кубке командующего ВДВ. Поединок состоится 1 сентября в дневной сессии на ринге «А».

Чемпионат России по боксу проходит в Саранске с 27 августа по 4 сентября. В соревнованиях участвуют более 300 боксёров из 60 регионов страны. Артур Кулаков выступает под руководством тренеров Вадима Голика и Игоря Зуева.

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