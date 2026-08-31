Команды из Пскова и Великих Лук обменялись победами в ЮФЛ

13:08, 31 августа 2026, ПАИ

Клуб «Псков» и великолукский «Экспресс» обменялись победами в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) «Северо-Запад» в двух возрастных группах. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Игры прошли на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. В матче юношей до 16 лет «Псков» обыграл «Экспресс» со счётом 1:0 благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время. Под занавес встречи пенальти реализовал Амирхан Абукаров. Псковский клуб вышел на четвёртое место в турнирной таблице, обойдя СШОР-5 из Калининграда.

В возрастной группе среди юношей до 15 лет «Экспресс» выиграл у «Пскова» со счётом 3:2. Псковичи отыгрались после двух пропущенных мячей в первом тайме, однако победу гостям принёс автогол игрока псковского клуба Ярослава Красотина.

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