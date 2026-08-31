ФК «Псков» одержал вторую победу за два дня в чемпионате СЗФО

10:20, 31 августа 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» на своём поле обыграли «Динамо-Карелию» со счётом 2:1 в чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Матч для «Пскова» начался с нереализованного пенальти на девятой минуте встречи. Удар Фёдора Пикалёва парировал голкипер гостей. Однако вскоре, на 16-й минуте, «Псков» вперёд вывел нападающий Антон Паранин.

Во втором тайме псковские футболисты удвоили преимущество за счёт гола Артёма Савельева. Динамовцы отыграли один мяч под занавес встречи, но не смогли отыграться.

Для «Пскова» это вторая победа над «Динамо-Карелией» за два дня. Первая встреча также завершилась со счётом 2:1 в пользу псковского клуба. Благодаря заработанным очкам команда вышла на первое место, обойдя «Луки-Энергию – 2».

Следующий матч в этом турнире состоится 8 сентября. «Динамо-Карелия» на своём поле примет великолукских дублёров.

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