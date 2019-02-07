Братчиков анонсировал старт реконструкции набережной Псковы напротив Финского парка

14:58, 07 февраля 2019, ПАИ

В ближайшее время в Пскове начнётся реконструкция набережной реки Псковы напротив Финского парка. Как передает корреспондент Псковского агенства информации, об этом сегодня, 7 февраля, на пресс-конференции сообщил глава администрации города Александр Братчиков.

По словам сити-менеджера, проект по реконструкции уже разработан, на очередной сессии Псковской городской Думы будут рассмотрены изменения в бюджет, необходимые для начала работ. В рамках проекта запланированы установка сезонных кафе, обустройство зеленой зоны с пешеходными дорожками, установка туалетов и детской площадки.

Также будут отремонтированы парк Парламентаризма, часть улицы Леона Поземского. По словам Александра Братчикова, вокруг парка будет организовано круговое движение согласно указаниям ГИБДД.

На эти цели планируется выделить порядка 300 млн рублей: средства предусмотрены проектом создания туристического кластера «Духовные истоки» в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы». Срок выполнения работ – 2019-2020 годы.