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Общество

Проект по озеленению Пскова должен быть полноценным, считает Александр Братчиков

Озеленение Пскова должно реализовываться в форме полноценного проекта, заявил глава городской администрации Александр Братчиков в ходе пресс-конференции 7 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, можно разработать один план и в его рамках работать по озеленению города: четко обозначить, где планируется проводить санацию деревьев, а где посадки новых растений. Также Александр Братчиков высказал пожелание реализовать проект дополнительного озеленения внутри Окольного города.

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