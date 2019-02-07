Проект по озеленению Пскова должен быть полноценным, считает Александр Братчиков
Озеленение Пскова должно реализовываться в форме полноценного проекта, заявил глава городской администрации Александр Братчиков в ходе пресс-конференции 7 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
По его словам, можно разработать один план и в его рамках работать по озеленению города: четко обозначить, где планируется проводить санацию деревьев, а где посадки новых растений. Также Александр Братчиков высказал пожелание реализовать проект дополнительного озеленения внутри Окольного города.