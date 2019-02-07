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Общество

Изменился номер федерального call-центра Пенсионного фонда России

Отделение ПФР по Псковской области информирует, жителей региона об изменении номера федерального call-центра. Теперь получить консультацию у операторов Пенсионного Фонда РФ можно по номеру 8-800-600-44-44, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Единая федеральная консультационная служба ПФР работает круглосуточно, звонок для жителей России бесплатный. По телефону 8-800-600-44-44 можно задать вопросы по темам пенсионного обеспечения, получения выписки из индивидуального лицевого счета, распоряжения средствами материнского капитала, об услугах ПФР в электронном виде, в том числе о сервисах личного кабинета гражданина.

В региональном отделении ПФР отметили, что в соответствии с федеральным законом специалисты call-центра не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. «То есть они не смогут предоставить обратившемуся информацию о размере его пенсии, ежемесячных денежных выплатах. Для этого предназначен «личный кабинет», в который можно зайти на сайте www.pfrf.ru или в приложении ПФР для мобильного телефона», - уточнили в ПФР.

Кроме того, вопросы можно задать на сайте ПФР, где работает Центр консультирования, или направить обращение в ПФР через электронные сервисы портала. Для жителей области также работает единый телефон «горячей линии» Отделения ПФР по Псковской области – 8 800 775 79 50. Звонок бесплатный.

Также информацию, содержащую персональные данные, могут предоставить специалисты территориальных органов ПФР области лично или по телефону, используя кодовое слово.

Помимо этого, получить подробную консультацию специалиста ПФР по любому интересующему вопросу можно и через страницу отделения ПФР в социальной сети «ВКонтакте».

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