Студенты ПсковГУ смогут заниматься в «Кванториуме»

15:22, 07 февраля 2019, ПАИ

Для студентов ПсковГУ проведут цикл практических занятий с использованием передового оборудования «Кванториума». 5 февраля в ходе подписания соглашения врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева и директор детского технопарка «Кванториум» Анастасия Орлова договорились о сотрудничестве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Особое внимание будет уделено разработке совместных научно-исследовательских проектов для школьников региона и экспортному развитию образовательных программ для учащихся школ. Стороны договорились совместно работать в рамках реализации проекта «Академии молодых предпринимателей», особое внимание уделив интеграции современных технологий в бизнес процессы региона.

«Для университета интересен опыт совместной работы со школьниками «Кванториума». Мы готовы начать наставническую работу. Это будет очень полезно для будущих педагогов, обучающихся в опорном университете», – отметила Марина Махотаева, подчеркнув, что не случайно университет сотрудничает с детским технопарком с момента его открытия в Пскове и большую часть преподавателей «Кванториума» составляют талантливые студенты и преподаватели ПсковГУ, прошедшие подготовку в российском центре инноваций «Сколково».

Напомним, детский технопарк «Кванториум» открылся в Пскове 13 декабря. Он разместился в здании спортивно-развлекательного парка «Простория» в Иркутском переулке, 2. Это учреждение дополнительного образования для школьников оснащено высокотехнологичным оборудованием и должно помочь ребятам вырасти инженерами и конструкторами. Аналогичный технопарк будет построен в Великих Луках.