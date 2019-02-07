«Горячую линию» по вопросам медпомощи онкобольным открывает для псковичей партпроект «Единой России» «Здоровое будущее»

17:54, 07 февраля 2019, ПАИ

«Горячую линию» по вопросам медицинской помощи онкологическим больным запускает партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, с 8 февраля жители Псковской области смогут получить по телефону необходимую информацию и психологическую поддержку.

«Иногда люди, особенно жители глубинки, не знают, куда им обратиться. Мы готовы помочь, рассказать, разъяснить. Маршрутизация, конечно, расписана, порядок оказания помощи онкобольным есть, но Интернетом и другими средствами коммуникации пользуются далеко не все, и есть потребность в дополнительном информировании», - сказал региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

В 2018 году на 100 тысяч населения Псковской области пришлось 500 случаев заболеваемости раком. При этом показатель выявления онкологии на ранних стадиях – 50%. По словам Дитриха, тема своевременной диагностики онкозаболеваний остается актуальной, и в рамках партпроекта «Здоровое будущее» планируется обратить на это отдельное внимание.

Так, сегодня, 7 февраля, состоялось заседание общественного совета проекта «Здоровое будущее», по итогам которого принято решение присоединиться к всероссийскому партийному «Онкоконтролю» и провести мониторинг онкологической обеспеченности в регионе.

В частности, предполагается, что выявить существующие системные проблемы позволят те данные, которые будут собраны в ходе работы «горячей линии». Обращаться по вопросам медпомощи онкобольным можно в будни с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 – перерыв) по телефону 8(8112) 66-25-12.

Напомним, что партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее» направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, обеспечение дальнейшего совершенствования системы высокотехнологичной медицинской помощи, усиление пропаганды здорового образа жизни. Одним из основных направлений проекта является дальнейшее развитие системы амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций, целенаправленное развитие системы школьной медицины, сохранение здоровья детского населения.