«Горячую линию» по вопросам медпомощи онкобольным открывает для псковичей партпроект «Единой России» «Здоровое будущее»
«Горячую линию» по вопросам медицинской помощи онкологическим больным запускает партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, с 8 февраля жители Псковской области смогут получить по телефону необходимую информацию и психологическую поддержку.
«Иногда люди, особенно жители глубинки, не знают, куда им обратиться. Мы готовы помочь, рассказать, разъяснить. Маршрутизация, конечно, расписана, порядок оказания помощи онкобольным есть, но Интернетом и другими средствами коммуникации пользуются далеко не все, и есть потребность в дополнительном информировании», - сказал региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.
В 2018 году на 100 тысяч населения Псковской области пришлось 500 случаев заболеваемости раком. При этом показатель выявления онкологии на ранних стадиях – 50%. По словам Дитриха, тема своевременной диагностики онкозаболеваний остается актуальной, и в рамках партпроекта «Здоровое будущее» планируется обратить на это отдельное внимание.
Так, сегодня, 7 февраля, состоялось заседание общественного совета проекта «Здоровое будущее», по итогам которого принято решение присоединиться к всероссийскому партийному «Онкоконтролю» и провести мониторинг онкологической обеспеченности в регионе.
В частности, предполагается, что выявить существующие системные проблемы позволят те данные, которые будут собраны в ходе работы «горячей линии». Обращаться по вопросам медпомощи онкобольным можно в будни с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 – перерыв) по телефону 8(8112) 66-25-12.
Напомним, что партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее» направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, обеспечение дальнейшего совершенствования системы высокотехнологичной медицинской помощи, усиление пропаганды здорового образа жизни. Одним из основных направлений проекта является дальнейшее развитие системы амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций, целенаправленное развитие системы школьной медицины, сохранение здоровья детского населения.