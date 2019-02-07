В «Единой России» выработали комплекс мер по безопасному использованию газа в быту

18:10, 07 февраля 2019, ПАИ

Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» подготовил комплекс мер по безопасному использованию газа в быту. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии, об этом рассказал председатель общественного совета партпроекта, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Среди основных мер - введение более жестких требований к специализированным газовым организациям и регламенту проверок, синхронизация проверок газоиспользуемого оборудования, дымоходов и вентиляции, запрет продажи газового оборудования (газовых плит и газовых колонок) без системы «газ - контроль», а также нормативное регулирование предельной стоимости технического обслуживания газового оборудования.

По словам Степашина, предложения подготовлены по итогам первого заседания внутрипартийной дискуссионной площадки «Единой России» «Благополучие человека». Также большую подготовительную работу провели общественные советы партпроекта «Школы грамотного потребителя» в регионах, в том числе организовали круглые столы с экспертами жилищно-коммунальной и газовой отрасли и представителями советов домов, участвовали со специализированными организациями во внеплановых проверках.

«Очевидно, что полумерами здесь не обойтись. Мы насчитываем порядка 35 пунктов, которые, на наш взгляд, показывают комплекс предложений, которые нужно предпринять и Правительству России, и законодателям в Госдуме», – сказал он.

Список мер будет передан в Президиум Генерального совета Партии для дальнейшего направления в Правительство России и фракцию «Единой России» в Государственной Думе.

Кроме того, «Школа грамотного потребителя» представит инициативу об обязательном раскрытии информации о ходе и итогах проверок газового оборудования в домах. Соответствующие изменения будет предложено внести в 410 постановление Правительства РФ.

«В настоящее время специализированные газовые организации акты по итогам проверок квартир и всего дома хранят у себя. При этом управляющая организация, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти не владеют полной информацией о состоянии проверок, выявленных нарушениях, отсутствия допусков со стороны собственников в многоквартирных домах. Мы разработаем предложения о внесении изменений в 410 постановление Правительства об обязательном раскрытии информации по итогам проверки квартир и всего многоквартирного дома на региональных информационных порталах. Это позволит проконтролировать работу специализированных газовых организации», – заявил координатор партпроекта, председатель совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ Александр Козлов.

Также в постановление предлагается внести изменения, касающиеся создания обязательного механизма наглядного раскрытия информации на региональных ресурсах. «Речь идет о том, чтобы каждый человек смог зайти на портал и по своему дому увидеть информацию о проводимых или не проведенных проверках. Каждую квартиру в доме предлагается отмечать одним из трех возможных цветов: зеленым цветом будут отмечены квартиры, прошедшие проверку газового оборудования, желтым – намеченные проверки, красным, где отсутствует доступ со стороны жителей», - пояснил координатор партпроекта.