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Общество

Псковские курсанты признались в любви к науке

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России встретили День науки конкурсом валентинок «Я люблю науку за…». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала академии.

Организаторами конкурса выступили отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности вуза. Как отметили в пресс-службе, желающих признаться в любви науке оказалось множество: от первокурсников до курсантов выпускного курса, которые выражали эту любовь как в прозаической форме, так и в стихотворной.

«В итоге все валентинки получились оригинальными и интересными: в виде свитка, ученой совы или большого объемного сердца, вмещающего маленькие прообразы курсантских сердец», - отметили в пресс-службе.

В десятку «хит-парада» вошли валентинки курсантов Светланы Михайловой, Екатерины Григорьевой, Яны Плескацевич, Софии Цимбалюк, Анастасии Петровой, Юлии Елсуковой, Владимира Добрякова, Анастасии Ласьковой, Никиты Тихонова и Валерии Рыбановой. Участников наградили сладкими призами и ответной валентинкой.

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