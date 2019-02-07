Квартирные вопросы решал глава Пскова в ходе приема граждан

16:22, 07 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 7 февраля, глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, к главе города обратилась инициативная группа жителей многоквартирного дома по улице Максима Горького, дом 5 по вопросу жилищного характера.

Отмечалось, что дом 1885 года постройки, и относится к зданиям, представляющим культурно-историческую ценность, то есть на все виды работ, которые проводятся в доме, необходимо согласование. По словам жителей данного дома, помещения квартир непригодны для проживания по санитарно-техническим нормам, поэтому они просят оказать содействие. В пресс-службе пояснили, что приемлемыми могут стать два варианта: расселить жильцов, если дом будет признан аварийным, либо привести дом в надлежащее состояние, отвечающее санитарно-техническим нормам для проживания.

По решению комиссии Псковского ТУ МАП России после обследования было выдано заключение, что дом по своему физическому и моральному износу подлежит капитальному ремонту с перепланировкой помещений с действующими нормами, повышением степени благоустройства и восстановлением гидроизоляции стен и фундаментов.

Исполняющий обязанности генерального директора РО ФКР по Псковской области Юрий Козлов рассказал, что в 2018 году по программе капитального ремонта была отремонтирована кровля, фасад и частично произведена замена инженерных коммуникаций. Еще ряд работ запланирован на 2019 год.

Обратившиеся на прием к главе Пскова жители дома №5 по улице Максима Горького выразили обеспокоенность относительно технического состояния дома. Также жильцы ставят под сомнение качество проведенных ремонтных работ.

Ранее Иван Цецерский совместно с представителями Управляющей компании и сотрудниками Управления капитального строительства администрации Пскова в ходе выездного рабочего совещания оценил состояние дома и помещений.

Участники выезда убедились, что пол в квартире одной из заявительниц проседает. Осмотр подвала показал, что лаги, в целом довольно прочные, в некоторых местах прогнили и требуют замены. Ситуацию не исправили подпорки, установленные управляющей организацией.

В связи с этим Иван Цецерский подчеркнул, что необходимо провести экспертизу технического состояния дома, уделив особое внимание приведению помещений в соответствие строительным, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Глава муниципалитета направит официальный запрос в Роспотребнадзор для получения заключения о состоянии здания с точки зрения санитарно-гигиенических условий. Также он дал поручение специалистам разобраться, почему дом не был включен в федеральную программу «Переселение из ветхого и аварийного жилья».

Еще одна псковичка обратилась к главе Пскова с жилищной проблемой. Мать-одиночка с 5-ю детьми проживает в 1-комнатной квартире дома, который признан аварийным. Женщина просит оказать содействие в переселении в другой дом.

Исполняющий обязанности начальника управления по учету и распределению жилой площади городской администрации Сергей Хмелев рассказал, что переселение из аварийного дома запланировано в 2021 году.

В свою очередь, Иван Цецерский отметил, что псковичка относится к той категории граждан, которые могут воспользоваться льготами на оплату коммунальных услуг.