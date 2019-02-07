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Общество

4 млн рублей направят власти региона на поддержку ученых Псковской области

Накануне Дня российской науки губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о выделении средств на поддержку ученых. Они будут направлены из резервного фонда администрации региона в рамках софинансирования по договору с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Четыре миллиона рублей получат ученые, победители грантового конкурса РФФИ для выполнения фундаментальных научных исследований. Получателями средств станут 16 проектов ученых Псковского государственного университета, утвержденных к финансированию решением бюро совета РФФИ.

Отметим, что договор с РФФИ Псковская область подписывает ежегодно в течение последних десяти лет. День российской науки отмечается 8 февраля.

Российский фонд фундаментальных исследований создан Указом президента Российской Федерации «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации». Его цель — поддержка научно-исследовательскихработ по всем направлениям фундаментальной науки, содействие повышению научной квалификации ученых. Для этого РФФИ проводит отбор проектов на конкурсной основе. Финансирование Фонда осуществляется за счет средств федерального бюджета.

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