4 млн рублей направят власти региона на поддержку ученых Псковской области

16:51, 07 февраля 2019, ПАИ

Накануне Дня российской науки губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о выделении средств на поддержку ученых. Они будут направлены из резервного фонда администрации региона в рамках софинансирования по договору с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Четыре миллиона рублей получат ученые, победители грантового конкурса РФФИ для выполнения фундаментальных научных исследований. Получателями средств станут 16 проектов ученых Псковского государственного университета, утвержденных к финансированию решением бюро совета РФФИ.

Отметим, что договор с РФФИ Псковская область подписывает ежегодно в течение последних десяти лет. День российской науки отмечается 8 февраля.