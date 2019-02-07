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Общество

Пётр Крупеня проведет приёмы граждан в Порхове и Опочке 12 и 13 февраля

Руководитель следственного управления следственного комитета России по Псковской области Пётр Крупеня проведет личный прием граждан в Порхове и Опочке 12 и 13 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Так, 12 февраля приём пройдет в Порховском межрайонном следственном отделе (Порхов, улица Кузнецова, 43).

А 13 февраля — в Опочецком межрайонном следственном отделе (Опочка, улица Механизаторов, 14).

Предварительная запись на прием по телефону в Пскове: 290-633.

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