Пётр Крупеня проведет приёмы граждан в Порхове и Опочке 12 и 13 февраля

18:15, 07 февраля 2019, ПАИ

Руководитель следственного управления следственного комитета России по Псковской области Пётр Крупеня проведет личный прием граждан в Порхове и Опочке 12 и 13 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Так, 12 февраля приём пройдет в Порховском межрайонном следственном отделе (Порхов, улица Кузнецова, 43).

А 13 февраля — в Опочецком межрайонном следственном отделе (Опочка, улица Механизаторов, 14).

Предварительная запись на прием по телефону в Пскове: 290-633.