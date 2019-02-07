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Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле молодым ученым дипломы о присуждении премий за 2018 год. Церемония традиционно была приурочена ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, сообщается на официальном сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru

Ежегодная премия, учреждённая в 2008 году, присуждается молодым учёным и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.

«Ещё раз поздравляю наших лауреатов, всех наставников, которые помогли молодым исследователям добиться таких результатов. В целом речь идёт о развитии нашей страны, да и мировой науки в том числе. Мне очень приятно, что таких результатов добиваются молодые исследователи. Это значит, что всё у нас впереди: заделы мощные, хорошие, интересные, перспективные и надёжные», - сказал президент в своей поздравительной речи.

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