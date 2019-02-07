Великолучане совершили паломничество в день памяти Иоанна Крестьянкина

17:34, 07 февраля 2019, ПАИ

5 февраля, в день памяти Иоанна Крестьянкина, паломническая служба Великолукской епархии организовала поездку в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Паломников сопровождал руководитель паломнической службы Великолукской епархии иерей Владимир Флавьянов.

В ходе поездки в Печоры паломники посетили Успенский собор Псково-Печерского монастырь, где молились за божественной литургией, заупокойную литию у могилы старца в Богом зданных пещерах обители и «подошли под помазание», а также побывали в кельях схииеромонаха Симеона (Желнина) и архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

В Пскове паломников сопровождал клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Антоний Рехлов. «Вместе с отцом Антонием мы поднялись на колокольню Троицкого собора. С площадки звонницы перед нами открылись современные виды Пскова и древние храмы и монастыри. Дух захватывало не только от сильного ветра, а от сознания величия того места где находимся. Отец Антоний, как кормчий, вёл нас по территории собора, знакомил нас со всеми пределами, рассказывал и показывал святыни, чудотворные и почитаемые иконы. Много мудрых слов услышали мы в обычной беседе. Очень благодарим иерея Антония за теплоту приёма на древней Псковской земле. Слава Богу наша поездка по святым местам Псковской земли состоялась, была насыщенной и полной тепла, и благодати», - сообщила организатор поездки Людмила Скоп.

Она поблагодарила иеромонаха Лазаря за помощь в организации поездки в Псково Печерский монастырь, за проведённую экскурсию в келье старца Симеона и у стен древних храмов обители.