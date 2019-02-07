Подготовку волонтеров для помощи населению в подключении цифрового ТВ начала #Команда2018

17:50, 07 февраля 2019, ПАИ

Первый обучающий семинар для волонтеров по программе цифровизации Псковской области прошел в проектном офисе #Команды2018 при поддержке Управления по молодежной политике администрации Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, участникам рассказали об установке, подключении и настройке цифровых ТВ-приставок для приема цифрового эфирного телевизионного сигнала стандарта DVB-T2.

Всего в рамках обучения будет подготовлено более 60 волонтеров. Все они студенты псковских высших и средних учебных заведений и, в большинстве своем, участники #Команды2018, которые родом из районов области и в каникулярные, а также в выходные дни могут консультировать жителей родного поселка или деревни. «Подбор осуществлялся таким образом, чтобы в каждом районе было 2–3 волонтера. Их контактные данные, в том числе номера телефонов, будут размещены на информационных стендах в поселковых и волостных администрациях, а также опубликованы в местных печатных изданиях», — рассказали организаторы обучающей программы.

Привлечение к разъяснительной и практической работе по подключению цифрового эфирного телевидения волонтеров позволит оказывать консультационную помощь более адресно, и, при необходимости, организовывать выезды для подключения оборудования для приема цифрового ТВ-сигнала.

Отметим, в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» в России доступны для бесплатного подключения и просмотра 20 каналов в высоком «цифровом» качестве. Это каналы «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

По графику, принятому министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Псковская область вошла в перечень регионов, где аналоговое вещание в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек будет отключено в последнюю очередь. Это произойдет в июне 2019 года.

Тем жителям Псковской области, кто смотрит аналоговое ТВ или планирует перейти со спутникового или кабельного на бесплатное цифровое ТВ, важно заблаговременно подготовиться к отключению аналогового сигнала. Если телевизор выпущен после 2012 года, то он поддерживает формат DVB-T2 и при наличии дециметровой антенны достаточно запустить автонастройку каналов. К телевизору старого поколения, то есть телевизору производства до 2012 года, необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2 либо рассмотреть возможность приобретения нового телевизора стандарта DVB-T2. Также необходимо купить антенну дециметрового диапазона, подсоединить ее к телевизору и направить на передающую станцию, затем осуществить поиск цифровых телеканалов.