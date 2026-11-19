«Михайловское» покажет в Великом Новгороде работы художника Сергея Репина

16:03, 19 ноября 2026, ПАИ

20 ноября Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» откроет в Великом Новгороде выставку работ Сергея Репина – российского художника-монументалиста, профессора Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина, лауреата Государственной премии РСФСР.

Как рассказали ПАИ в «Михайловском», в экспозицию под названием «Пушкинский Заповедник в работах Сергея Репина» вошли 13 живописных полотен и девять акварелей из фондов музея. На них запечатлены мемориальные усадьбы и их окрестности, Святогорский монастырь, Воронич, озёра Белогуль и Кучане, реки Великая и Луговка. Более половины этих пейзажей и интерьеров написаны уже в XXI веке.

В Пушкинском заповеднике Сергея Репина называют своим давним другом и соратником. Впервые он приехал в Пушкиногорье ещё студентом ленинградской Репинки – на учебную практику. Позднее, став преподавателем академии, сам стал руководить такими поездками. Художник настолько полюбил эти места, что построил творческую мастерскую в деревне Дедовцы, неподалёку от Михайловского, и теперь ежегодно работает здесь в летние месяцы.

Сегодня в собрании «Михайловского» хранятся 44 произведения Сергея Репина – живописные и графические пейзажи, интерьеры и портреты, а также 29 эскизов мозаичных композиций, созданных для большого читального зала Российской национальной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Эта коллекция – одна из наиболее востребованных в выставочной практике музея. Только в текущем году с художественным взглядом мастера на пушкинское Святогорье уже познакомились жители и гости российского Саратова и белорусского Минска.