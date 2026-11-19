В Псковской области прошла «Школа начинающего советника»

16:31, 19 ноября 2026, ПАИ

В рамках «Школы начинающего советника» в Пскове прошла образовательная программа, направленная на профессиональное становление советников директоров по воспитанию, расширение их компетенций и совершенствование подходов к организации воспитательной деятельности в образовательных организациях, сообщили ПАИ организаторы проекта «Навигаторы детства».

Программа объединила актуальные направления деятельности советника по воспитанию и позволила комплексно рассмотреть ключевые аспекты реализации государственной политики в сфере воспитания. С приветственным словом к участникам обратилась региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области Юлия Колбасова.

«Школа начинающего советника» – это не только возможность получить новые знания, но и пространство для профессионального диалога, обмена опытом, поиска эффективных решений и формирования единого понимания приоритетов воспитательной деятельности», – поделилась Юлия Колбасова.

Особое внимание уделили таким направлениям, как дни единых действий, новая философия, пространство возможностей, аналитика в деятельности советника, взаимодействие с родительским сообществом, «Орлята России» и информационное сопровождение проекта «Навигаторы детства».

Мероприятие организовано Всероссийским проектом «Навигаторы детства» Псковской области. Проект реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку Всероссийскому проекту «Навигаторы детства».