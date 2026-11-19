В Псковской области проходит второй этап антинаркотической операции «Чистое поколение – 2026»

16:49, 19 ноября 2026, ПАИ

Второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2026» проходит на территории Псковской области с 16 по 25 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В рамках операции управление организует интернет-акцию «Диктант: разгадай сетевые ловушки» (forms.yandex.ru/u/6aee03b24a052d90a40da6c5), которая пройдёт в дистанционном формате. Акция направлена на повышение цифровой грамотности, профилактику правонарушений и формирование навыков безопасного поведения в интернете.

Участники смогут узнать о распространённых интернет-угрозах, научиться распознавать уловки злоумышленников и избегать опасных ситуаций в цифровом пространстве.

Принять участие в диктанте можно до 25 ноября с любого устройства, имеющего доступ к Сети. Полиция приглашает жителей региона принять участие в интернет-диктанте и проверить свои знания о безопасности в интернете.