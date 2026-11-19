В Пскове пройдёт финал проекта «Мне некуда это надеть»

17:21, 19 ноября 2026, ПАИ

Финальное мероприятие проекта «Мне некуда это надеть» состоится 27 ноября в 18:30 в креативном пространстве «Лофт» в Пскове, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Организаторы предлагают гостям достать из шкафов наряды, которые давно ждут особого случая, и наконец выйти в них в свет. Главная идея встречи – возможность проявить себя, познакомиться с новыми людьми и провести время в необычной атмосфере.

В программе запланированы обмен одеждой, фотобудка, мастер-классы, музыка от диджея и общение. Участники смогут принести вещи, которые больше не носят, и обменять их на что-то интересное для себя.

Для посещения необходима предварительная регистрация по ссылке.

Проект реализуется за счёт гранта конкурса «Есть идея» при поддержке Молодёжного центра Пскова и креативного пространства «Лофт».