На железной дороге в Псковской области обновили переезды

17:01, 19 ноября 2026, ПАИ

На Витебском направлении Октябрьской железной дороги с января по октябрь 2026 года отремонтировали и обновили 75 железнодорожных переездов в Псковской и Ленинградской областях, сообщает телеграм-канал ОЖД.

В октябре работы провели на девяти объектах. В частности, на станции Порхов отремонтировали устройство заграждения переезда, а на перегоне Новоизборск – Ливамяэ обновили настил.

Кроме того, направляющие столбики заменили на трёх переездах – в границах станций Псков-Туристский и Черёха, а также на перегоне Пыталово – Белкино.

Ещё на пяти переездах улучшили видимость. Работы выполнили у станций Вешки и Псков-Туристский, а также на перегонах Роща – Порхов и Черёха – Черская.