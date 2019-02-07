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Общество

ВОЗ подтвердила победу над краснухой в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) документально подтвердила, что Россия получила статус страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трех лет, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения России.

Отмечается, что директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб передала министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой сертификат о достижении элиминацией краснухи по итогам 2015-2017 годов, подписанный председателем Европейской региональной комиссии по верификации элиминации кори и краснухи Гюнтером Пфафом.

«Благодаря этим успехам Российская Федерация внесла значительный вклад в достижение общей цели, связанной с элиминацией как кори, так и краснухи в 53 государствах Европы», – отметила региональный директор ВОЗ Жужанна Якаб.

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