ВОЗ подтвердила победу над краснухой в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) документально подтвердила, что Россия получила статус страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трех лет, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения России.
Отмечается, что директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб передала министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой сертификат о достижении элиминацией краснухи по итогам 2015-2017 годов, подписанный председателем Европейской региональной комиссии по верификации элиминации кори и краснухи Гюнтером Пфафом.
«Благодаря этим успехам Российская Федерация внесла значительный вклад в достижение общей цели, связанной с элиминацией как кори, так и краснухи в 53 государствах Европы», – отметила региональный директор ВОЗ Жужанна Якаб.