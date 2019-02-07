На 14% сократился банк данных детей-сирот в Псковской области за прошлый год

19:44, 07 февраля 2019, ПАИ

Банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Псковской области сократился за год на 14%. На начало 2018 года в нем было 257 детей, а на начало 2019 года — 225, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Как рассказала начальник отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова, банк детей-сирот Псковской области ежегодно сокращается благодаря комплексной работе органов опеки. «Мы сосредоточены на семейном устройстве детей-сирот. В прошлом году семьи обрели 288 ребят. Это работа нацелена не только на сокращение банка данных, но и на профилактику сиротства в целом. Ведь ребенок-сирота, оказавшийся в семье и получивший навыки семейной жизни, сможет в будущем создать собственную семью и заботиться о своих детях», — пояснила специалист.

Валентина Чернова также добавила, что на сокращение банка данных влияет много факторов. Это и выстроенная работа по поиску принимающих родителей. Органы опеки тесно сотрудничают в этом направлении с благотворительными фондами, средствами массовой информации, ведут активную деятельность в социальных сетях. «Таким образом находятся принимающие родители на территории других регионов России и приезжают за нашими детьми», — сообщила начальник отдела опеки.

Важную роль в сокращении банка данных детей-сирот и сиротства в целом играет материальная поддержка приемных семей. По словам Валентины Черновой, администрация Псковской области своевременно и в полном объеме выплачивает все социальные выплаты: вознаграждение за труд приемным родителям, средства на содержание приемных детей. «Это большая кропотливая работа, благодаря которой люди нам доверяют. Они уверены, что, взяв в семью ребенка, не останутся без внимания и поддержки», — добавила она.

Положительная динамика обусловлена и тем, что специалисты органов опеки Псковской области регулярно совершенствуют свою квалификацию: участвуют в семинарах и тренингах, на которых учатся правильно готовить ребенка к новой семье, а родителей — к его приему. В регионе эффективно работает школа подготовки принимающих родителей, а также служба сопровождения приемных семей.

Продолжается и профилактическая работа с неблагополучными семьями, вследствие чего количество выявленных детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, также становится меньше. «Ежегодно мы устраиваем в семьи больше, чем выявляем новых детей-сирот. Есть такие районы, которые за год не дали ни одного выявленного ребенка. Все это звенья одной цепи, которые помогают сокращать сиротство и банк данных», — заключила Валентина Чернова.