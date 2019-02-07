Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы

20:40, 07 февраля 2019, ПАИ

5 февраля ученики Вернявинской средней школы увидели социальную драму «И не надо быть Богом». Спектакль был показан в актовом зале школы в рамках проекта «Искусство против суицида» ПОООМС «Дети - наше будущее».

Как сообщили Псковскому агентству информации в организации ПОООМС «Дети - наше будущее», постановка создана под эгидой произведения «Мое второе я» и рассказывает о социальной среде подростков.

«Сюжет спектакля - это несколько историй подростков, которые сталкиваются с проблемами, и переживают их гораздо тяжелее, чем взрослее люди. Герои рассказывают о своих трудностях сверстникам и показывают, что очень сильно нуждаются в поддержке. Эмоциональный посыл спектакля настолько силен, что каждый зритель остается под впечатлением после его просмотра», - отметили в организации.

После показа спектакля последовало интерактивное просветительское собрание для подростков и их родителей. Заместитель начальника отдела по профилактике Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Митрофанова рассказала подросткам о том, что нужно ценить свою жизнь, беречь ее, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.

А психолог Галина Радкевич провела интерактивный тренинг, и представила зрителям пути решения проблем взаимоотношений подростков с родителями и со сверстниками.

Отметим, проект «Искусство против суицида» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.