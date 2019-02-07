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Общество

За антикоррупционные нормы поведения выступают сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН

В Псковском филиале академии состоялась служебная подготовка начальствующего и профессорско-преподавательского состава, на которой сотрудникам напомнили о необходимости определенных действий при склонении к совершению коррупционных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

С докладом «Противодействие коррупции как основная стратегия государственной политики. Действия работников УИС при их склонении к совершению коррупционных правонарушений» выступил доцент кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России Сергей Николаев, который отметил, что задача каждого гражданина России – выбрать неприятие коррупционных действий как личную ценность и стандарт поведения.

В Псковском филиале Академии ФСИН России профилактике коррупции среди личного состава уделяется большое внимание: мероприятия антикоррупционной тематики проводятся в том числе с участием представителей правоохранительных органов региона. Все они направлены на искоренение причин и условий, способствующих появлению коррупции.

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