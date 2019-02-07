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Общество

В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники псковской Академии ФСИН

Сотрудники отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности провели в Псковском филиале Академии ФСИН России интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Участников состязаний приветствовала заместитель начальника по учебной и научной работе Псковского филиала академии Юлия Михайлова, которая пожелала всем интересной игры, находчивости и точных ответов.

По итогам интеллектуального турнира победу одержала сборная команда кафедр государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин «Интеллектуалы» (капитан команды – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Ватан Асадов).

Второе место заняла команда «Всегда и везде» (капитан – доцент кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Сергей Николаев).

Почетное третье место досталось команде «Ученье – свет» (капитан команды – начальник учебного отдела Артем Истомин).

Награждение победителей и призеров игры «Что? Где? Когда?» состоится 8 февраля на торжественном собрании, посвященном Дню российской науки.

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