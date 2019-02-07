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Общество

О пожарной безопасности рассказали специалисты МЧС жителям жилого сектора Пскова

7 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову в целях защиты жизни здоровья людей от пожаров провели профилактический рейд в жилом секторе, расположенном на переулках Трудовой и Гарнизонный, а также по улице Мирная. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, особое внимание было уделено местам проживания неблагополучных семей.

В ходе рейда сотрудники провели с гражданами инструктажи по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в зимний период, эксплуатации бытового газового и печного оборудования, электрических приборов.

Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, действия при возникновении пожара, а также в случае получения сигналов гражданской обороны.

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