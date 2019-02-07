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Общество

Занятие по безопасности в зимний период прошло для псковских школьников

6 февраля Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих провела четвертое по счету и первое в этом году занятие «Школы безопасности» для учащихся девятого класса ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №6». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, занятие под названием «Безопасная зима» было посвящено вопросам безопасности в зимний период.

В рамках занятия школьники узнали, как не допустить пожар зимой из-за неправильной эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления, как правильно пользоваться различного рода бытовыми электроприборами и газовым оборудованием, а также о правильных действиях при возникновении пожара из обучающих видеороликов.

Затем беседу на противопожарную тематику продолжила гость мероприятия - ведущий методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Светлана Таганова.

Кроме того, школьникам рассказали о правилах поведения на улице в гололед, и какую опасность представляют сосульки и наледи на крышах домов. А из видеоролика школьники узнали, как распознать первые признаки обморожения и оказать первую помощь.

Также ребятам рассказали на занятии, как правильно вести себя на льду, оказать помощь провалившемуся под лед и самому выбраться из полыньи.

В завершении занятия дети получили подарок – показательное выступление еще одних гостей мероприятия - четвероногих питомцев руководителя секции социально-ориентированного собаководства «Счастливые пёсы» Елены Балыковой. Бордер–колли Роджера и Чифа раздали ребятам памятки по пожарной безопасности, предоставленные псковским региональным отделением ВДПО.

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